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По состоянию на 17:00, границу со странами ЕС пересекли более 40 тыс. человек, из которых почти 8,2 тыс. граждан с биометрическими паспортами, сообщает Госпогранслужба.

«В том числе более 1300 граждан Украины пересекли государственную границу со странами Европейского Союза без виз», - отмечается в сообщении.

Большинство наших соотечественников для путешествия использовали автомобильные пункты пропуска (71%), а другие (29%) предпочли воздушное сообщение.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня. 
ForUm

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