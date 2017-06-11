По состоянию на 17:00, границу со странами ЕС пересекли более 40 тыс. человек, из которых почти 8,2 тыс. граждан с биометрическими паспортами, сообщает Госпогранслужба.

«В том числе более 1300 граждан Украины пересекли государственную границу со странами Европейского Союза без виз», - отмечается в сообщении.

Большинство наших соотечественников для путешествия использовали автомобильные пункты пропуска (71%), а другие (29%) предпочли воздушное сообщение.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.