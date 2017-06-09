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Украинцы с 11 июня смогут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных осложнений путешествовать по Европе. Главный сервисный центр МВД информирует владельцев авто о том, какие документы должны быть в наличии при себе в случае пользованием транспортным средством.

Итак, для путешествия за границу на автомобиле необходимо иметь:

- национальное водительское удостоверение (обратите внимание, что водительское удостоверение должно соответствовать международным требованиям, в частности, в случае пользования национальным удостоверением водителя за рубежом, документ должен иметь срок действия);

- опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, которое пересекает границу;

- государственный номерной знак на ТС.

Водителям следует помнить, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.

 

В случае отсутствия права собственности на транспортное средство, следует оформить документы для поездки за границу, для этого необходимо заявление владельца транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования и либо распоряжения транспортным средством.

Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период путешествия выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования и либо распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД.

В МВД подчеркнули, что выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему сервисному центру МВД не позднее 10 дней после возвращения из-за границы.

Транспортные средства, на которые в соответствии с законом установлен временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств, приобретенных в рассрочку), к поездкам за границу не допускаются.

Подробную информацию об организации поездки за границу на транспортном средстве можно найти на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, получить консультацию - по телефону: (044) 290-18-99, или на официальной странице в сети facebook.

Как сообщал ForUm, безвизовый режим с ЕС для граждан Украины вступает в силу с 11 июня.
ForUm

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