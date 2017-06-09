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Европа поздравляет украинцев с получением безвизового режима и ждет их с распростертыми объятиями.

Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной с Президентом Украины Петром Порошенко встречи с журналистами в Харькове, сообщает Укринформ.

«Мы поздравляем вас, и мы ждем вас с распростертыми объятиями и улыбками, потому что всегда чувствуем, что мы друзья – в течение всей истории и сегодня», - сказала Грибаускайте.

Она отметила, что за последние три года в плане реформ украинцы сделали больше, чем за последние 20 лет.
ForUm

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