Министерство иностранных дел Украины приняло решение об усилении консульского присутствия в заграничных дипломатических учреждениях стран ЕС в связи с началом действия безвизового режима. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

«С целью создания благоприятных условий для граждан Украины по использованию права безвизового въезда в страны-члены ЕС (кроме Великобритании и Ирландии) и участниц Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, МИД поручило консульским должностным лицам безотлагательно информировать миграционные и пограничные службы с указанием номеров «горячих линий» учреждений для поддержания оперативной связи в случае возникновения необходимости», - отмечается в сообщении.

Консульские должностные лица будут осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска через государственную границу страны пребывания по месту нахождения дипломатического/консульского учреждения (в международных аэропортах, автомобильных пунктах пропуска) и будут готовы оперативно реагировать на возможные осложнения при пересечении границ ЕС украинцев в безвизовом порядке.

«11 июня консулы будут находиться в международных аэропортах ЕС и наземных пунктах пропуска», - отмечается в сообщении.

Также МИД провел работу с ведущими операторами мобильной связи на рынке Украины по информированию граждан Украины о введении безвизового режима.

В конце 2016 года был введен в действие веб-ресурс «Советы путешественникам» с целью предоставления гражданам Украины, которые планируют путешествие за границу, оперативной информации о ситуации безопасности в различных странах мира, основах их миграционного законодательства, таможенных правилах, фитосанитарных требованиях, рекомендациях по действиям в чрезвычайных ситуациях, контактах дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за рубежом.

В июне МИД планирует ввести в действие информационный сервис добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу «ДРУГ» с целью предупреждения, при необходимости – оказания содействия гражданам Украины, в случае чрезвычайных событий за рубежом (природных катаклизмов, социальных беспорядков, военных конфликтов).

Как ранее сообщал ForUm, безвизовый режим с ЕС для граждан Украины вступает в силу с 11 июня.