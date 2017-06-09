Президент Петр Порошенко подпишет закон, которым закрепляется курс Украины на приобретение членства в НАТО как стратегического внешнеполитических приоритета государства, но считает, что пока рано говорить о формальной стороне подачи заявки, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Конечно, подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время совместного с президентом Литвы Далей Грибаускайте брифинге в Харькове.

Президент добавил, что парламентская коалиция активно участвовала в принятии этого закона. «Хочу напомнить, что это не новшество, а возвращение к тому состоянию, когда в 2003 году в законе об основах национальной безопасности в качестве главной цели было членство в НАТО», - отметил Глава государства.

Порошенко подчеркнул, что как Президент Украины, должен заботиться о безопасности государства. «Критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО чрезвычайно высоки. Кстати, они почти совпадают с критериями для членства в ЕС», - отметил Глава государства. Он добавил, что реформы, которые проводятся для адаптации украинского законодательства к европейскому, также необходимы и для членства в НАТО.

Президент подчеркнул, что Украина уже много сделала. Это отмечают международные организации и наши партнеры, в частности сегодня Президент Литвы отметила, что за последние 2,5-3 года в нашем государстве было сделано гораздо больше, чем за предыдущие 20 лет. Но впереди еще много работы, добавил Порошенко. «Давайте сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине нужно сделать, чтобы реформировать государство, чтобы оно соответствовало критериям, которые необходимы для членства», - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что во время заседаний Верховной Рады и Национального совета реформ большое внимание уделяется медицинской, образовательной и пенсионной реформам, вопросам приватизации, улучшения инвестиционного климата. «Это только первые шаги, которые сейчас будут сделаны для того, чтобы мы двигались в сторону Европы», - отметил Порошенко.

Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом является вступление в НАТО.