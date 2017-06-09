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Прокуратура установила трех организаторов столкновений во время массовых мероприятий  9 мая в Днипре.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь.

«Установлены трое организаторов и два человека, которые платили деньги так называемым «титушкам». У следствия есть много доказательств непосредственной причастности к столкновениям: телефонные разговоры, видео и фотоматериалы», - приводит слова прокурора УНИАН.

Токарь отметил, что следствие относительно причастности «титушек» к беспорядкам сейчас завершается. Пяти подозреваемым лицам, которые находятся в СИЗО, предстоит ознакомиться с материалами расследования, после чего они будут переданы на рассмотрение суда.

«Ровно месяц прошел с начала расследования уголовных производств по фактам событий 9 мая у памятника Славы. За это время опрошено 136 свидетелей, 14 человек признаны потерпевшими, проведено 38 обысков, 16 лиц уведомлены о подозрении в совершении хулиганских действий и массовых беспорядков во время акции», - сообщил Токарь.

В то же время он подчеркнул, что пока прокуратура не установила полицейских полка особого назначения, которые наносили телесные повреждения участникам акции, поскольку это сложно сделать из-за камуфляжа полицейских.

На данный момент полицейским о подозрении пока не сообщается. Прокуратура также планирует повторно допросить в качестве свидетеля в связи с событием народного депутата Украины Александра Вилкула («Оппозиционный блок»).

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики. 

После столкновений были задержаны 25 человек

24 мая, выступая в парламенте, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «титушки» 9 мая в Днепре финансировались «Оппозиционным блоком».

 
ForUm

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