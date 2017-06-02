По факту столкновений в Днипре 9 мая материалы в отношении четырех полицейских направлены в прокуратуру. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовное производство будет направлено в суд в ближайшее время», - заверил он.

По словам Князева, 16 лицам, принимавшим участие в хулиганских действиях 9 мая, объявлено подозрение.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После столкновений были задержаны 25 человек.