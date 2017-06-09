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В ожидании введения безвизового режима с Европой украинцы получают ежедневно по 20,5-21 тыс. биометрических зарубежных паспортов.

Об этом на встрече с журналистами в Херсоне заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

«У нас каждый день выдается сейчас 20,5-21 тыс. биометрических паспортов. Это абсолютные рекорды. Так устроен наш человек, что он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди», - отметил министр.

Он выразил надежду, что после координационного совета, который проведет в понедельник-вторник премьер-министр Украины Владимир Гройсман, удастся увеличить мощности для печати паспортов.

Аваков также порекомендовал украинцам не торопиться: выдача биометрических загранпаспортов продолжится и после 11 июня.
ForUm

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