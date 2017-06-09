Украинцы, работающие за рубежом, смогут получить украинскую пенсию, если будут платить единый социальный взнос в Пенсионный фонд Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с региональными СМИ, сообщает Укринформ.

«Пенсия - это трудовой заработок. Трудовой заработок предусматривает отчисления единого социального взноса. Если наши работники будут уплачивать ЕСВ в Пенсионный фонд, они могут получить возможность выхода на пенсию», - сказал он.

Ранее Гройсман напомнил, что после проведения реформы право выхода на пенсию в 60 лет будут иметь граждане при наличии у них 25 лет стажа.