Руководство Национального банка Украины подозревают в выводе за границу 500 миллионов долларов.

Об этом в интервью изданию «Высокий замок» заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, комментируя расследование дела о возможной причастности чиновников НБУ к переводу в оффшоры и зарубежные финансовые учреждения средств, выделенных на рефинансирование банков.

«Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны сотрудников Нацбанка», - рассказал Сытник.

По его словам, речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ.

Он отметил, что основанием для открытия дела стали собственные аналитические разработки, материалы журналистских расследований, опубликованные в СМИ.

«Также увидели подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенные для рефинансирования определенных банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался... водитель «рефинансированного» банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн долл.», - подытожил Сытник.

Напомним, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Национальном банке.

В НАБУ уточнили, что следственные действия связаны с противозаконной деятельностью его чиновников в предыдущие годы (2015-2016 гг.).