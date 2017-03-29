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Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в помещении Национального банка Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры», - отметили в САП, не уточнив, вместе с тем, по поводу чего и в рамках какого уголовного производства это происходит.
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