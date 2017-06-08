КНДР запустила несколько противокорабельных ракет, которые пролетели около 200 километров и упали в море, сообщают вооруженные силы Южной Кореи.
По информации южнокорейской армии, ракеты были запущены с восточного побережья КНДР, сообщает Би-би-си.
«Северная Корея запустила несколько неопознанных реактивных снарядов, предположительно противокорабельных ракет, в направлении Японского моря, из района Вонсана, провинция Канвондо», - цитирует Ренхап сообщение южнокорейских вооруженных сил.
По мнению южнокорейских военных, КНДР таким образом продемонстрировала, что способна проводить высокоточные пуски по крупным военным кораблям.
Напомним, 29 мая Северная Корея провела очередной запуск ракеты в сторону Японского моря. Пхеньян назвал его успешным.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время