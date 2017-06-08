В течение вчерашнего дня незаконные вооруженные формирования совершали попытки захватить опорные пункты сил антитеррористической операции вблизи села Жолобок Луганской области, но получили отпор, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Враг использовал тяжелую артиллерию, минометы. С направления временно оккупированного населенного пункта Фрунзе по украинским позициям с 14:20 и до 21:00 вел обстрел вражеский танк. Указанные действия происходили на фоне вызывающей информационной интервенции в медийное пространство. Уже традиционно главным информационным поводом было голословное обвинение украинской армии в наступлении на данном направлении», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что все попытки врага захватить наши позиции отбиты, противник получил достойный ответ.

Также отмечается, что во время проведения наступательных действий боевики понесли значительные потери. По состоянию на 22:00 потери боевиков составили 25 человек - из них 11 убитых.

«Очевидцы сообщают о том, что в оккупированном Стаханове (Кадиевка) развернуты мобильные операционные, длинномеры для вывоза тел погибших и наблюдается интенсивное движение машин скорой помощи», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее исполняющий обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрий Кондратьев заявил, что в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, осколками посечены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.