Незаконные вооруженные формирования ОРДО обстреляли школу в Красногоровке, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечером 7 июня НВФ ОРДО продолжили обстрел мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон, применяя оружие, запрещенное Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

Так, по данным СЦКК, около 22:30 несколько боеприпасов разорвались рядом со зданием Красногоровской общеобразовательной школы №1. В это время в школе никого не было. Информация о разрушениях и другие последствия этого обстрела уточняется.

«Такими действиями НВФ ОРДО снова доказывают, что они грубо и цинично пренебрегают Минскими договоренностями», – сказано в сообщении.

Напомним, 3 июня незаконные вооруженные формирования обстреляли из 82-миллиметровых минометов школу и жилые дома в Красногоровке, в результате чего была ранена местная жительница.

В ночь на 5 июня жилые кварталы Красногоровки снова подверглись обстрелу со стороны НВФ.