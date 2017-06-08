Незаконные вооруженные формирования ОРДО обстреляли школу в Красногоровке, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечером 7 июня НВФ ОРДО продолжили обстрел мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон, применяя оружие, запрещенное Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.
Так, по данным СЦКК, около 22:30 несколько боеприпасов разорвались рядом со зданием Красногоровской общеобразовательной школы №1. В это время в школе никого не было. Информация о разрушениях и другие последствия этого обстрела уточняется.
«Такими действиями НВФ ОРДО снова доказывают, что они грубо и цинично пренебрегают Минскими договоренностями», – сказано в сообщении.
Напомним, 3 июня незаконные вооруженные формирования обстреляли из 82-миллиметровых минометов школу и жилые дома в Красногоровке, в результате чего была ранена местная жительница.
В ночь на 5 июня жилые кварталы Красногоровки снова подверглись обстрелу со стороны НВФ.
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