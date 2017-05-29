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Северная Корея провела очередные испытания ракеты. Об этом заявил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Тип ракеты пока не установлен, сообщает ВВС.

По данным южнокорейского агентства Ренхап, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет национальной безопасности страны в связи с пуском северокорейской ракеты.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан. Предположительно, это была баллистическая ракета.

Упала ракета в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции в понедельник. «Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов. К этому часу ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано», - сказал Суга.

Япония заявила решительный протест против действий КНДР. Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп уже знает о новом пуске ракеты, который провела Северная Корея. «Правительство США осведомлено. Президент проинформирован», - сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности.
ForUm

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