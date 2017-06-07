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Российская Федерация блокирует обсуждение создания вооруженной полицейской миссии на Донбассе, а без этого невозможно начать переходный процесс подготовки к выборам.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день Россия пока блокирует обсуждение этого вопроса (создание вооруженной полицейской миссии в Донбассе. - Ред.) на венской площадке ОБСЕ», - сказал Климкин.

Он добавил, что без этого элемента начать эффективный переходный процесс подготовки к выборам на Донбассе невозможно.

«Мы все прилагаем усилия с целью начать целенаправленное и сконцентрированное обсуждение этого вопроса», - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал действующего председателя ОБСЕ, федерального министра Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастиана Курца активизировать консультации по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. 
ForUm

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