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Президент Украины Петр Порошенко призвал действующего председателя ОБСЕ, федерального министра Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастиана Курца активизировать консультации по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он сказал на встрече с Курцем.

Порошенко обратил внимание на продолжающееся грубое нарушение Кремлем Минских договоренностей, свидетельством чего является очередное обострение безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Было отмечено, что все чаще целью для обстрелов с применением запрещенного вооружения становятся гражданские объекты.

«Особое внимание было уделено росту случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков. Президент Украины отметил, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа Миссии на оккупированную территорию вплоть до полного вытеснения СММ ОБСЕ из региона», - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул необходимость усиления технических возможностей Миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ, в частности путем расширения возможностей для проведения удаленного мониторинга.

Глава государства призвал австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

В ходе обсуждения вопроса деоккупации Крыма Порошенко поприветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС продолжить действие «крымского пакета» санкций на год и выразил ожидание, что оно будет поддержано на уровне министров иностранных дел ЕС 19 июня.

Порошенко выразил уверенность, что в условиях грубого нарушения РФ обязательств в рамках ОБСЕ, Австрия будет исходить по необходимости восстановления уважения к верховенству права, как в рамках председательствования в ОБСЕ, так и в вопросе сохранения, и, в случае необходимости, усиления экономических и секторных санкций ЕС против РФ.
ForUm

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