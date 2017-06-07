СМИ выяснили имя уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц, задержанного на взятке в 5 миллионов долларов.

Им оказалась Юлия Приходько, сообщают «Схемы» на странице в Facebook.

«По нашей информации, речь идет о Приходько Юлии Викторовне, со вчерашнего дня назначенной уполномоченным лицом на ликвидацию банка «Форум». А до этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно - «Мелиор банка», «ИнтерКредитбанка», «АКТАБАНК» и банка «Аксиома», - говорится в сообщении.

Напомним, при получении взятки в размере 5 миллионов долларов правоохранители задержали представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).