С начала суток члены НВФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, в результате двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения. Особенно напряженная ситуация сегодня на луганском направлении.

На парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни совершены вооруженные нападения. В результате 12 человек погибли, 42 - получили ранения. Экстремистская группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за эти нападения.

Украина подписала со Швейцарией договор о безвизовом режиме и реадмиссии.

Президент Украины Петр Порошенко призвал действующего председателя ОБСЕ, федерального министра Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастиана Курца активизировать консультации по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия блокирует обсуждение создания вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

При получении взятки в размере 5 миллионов долларов правоохранители задержали представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Подозреваемому в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амины Окуевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.

ОБСЕ приняла решение увеличить численность специальной мониторинговой миссии на Донбассе с 700 до 1000 человек.

Президент США Дональд Трамп решил назначить Кристофера Рея главой Федерального бюро расследований.

В ЕС создали Европейский оборонный фонд с целью осуществления совместных военных закупок, научных исследований и укрепления потенциала в сфере обороны.

В регламентный комитет Верховной Рады поступило письмо от Генеральной прокуратуры за подписью генпрокурора Юрия Луценко об отзыве представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Геннадия Бобова.

Дипломатические отношения с Катаром разорвала уже десятая страна.