также в разделеПолитика
«Нафтогаз» о заявлениях «Газпрома»: «Зберігайте спокій та лупайте сю скалу» 29
Порошенко принял верительные грамоты у четырех послов 19
Послы ЕС одобрили продление «крымских» санкций 45
Рада увеличила финансирование местных выборов 11
Омелян поддерживает ограничение ж/д и автобусного сообщения с РФ 59
ВР включила медреформу в повестку дня сессии 62
Порошенко: Украинские журналисты успешно противодействуют российской пропаганде 25
Кабмин передал в Раду проект медреформы 28
БПП призывает НАБУ и САП разобраться с газовым контрактом Тимошенко 310
Рада отложила избрание омбудсмена из-за НАПК 99
«Нафтогаз»: «Газпром» заставят выполнять решение Стокгольмского арбитража 147
Порошенко взялся за развитие сельской медицины 47
В ПАСЕ приняли проект резолюции об импичменте Аграмунта 45
Порошенко требует от ВР принять медреформу до конца сессии 99
Черногория ввела санкции против 149 россиян за агрессию против Украины 63
Хан: Безвиз – давно заслуженная награда для Украины 50
Украина не будет подавать новые иски в ЕСПЧ против РФ 75
Петренко: Украина готова к введению виз с РФ 139

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — заявил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев, передает РИА Новости.

«Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — добавил глава МИД России.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. 

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие при введении визового режима с Россией. 

Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение, заявил министр юстиции Павел Петренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года