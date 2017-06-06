Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — заявил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев, передает РИА Новости.

«Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — добавил глава МИД России.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие при введении визового режима с Россией.

Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение, заявил министр юстиции Павел Петренко.