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Секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. Об этом он заявил перед национальным молитвенным завтраком, сообщает 112 Украина.

«Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу и на востоке необходимо выстраивать границу, которая защитит цивилизацию от российской агрессии, от проникновения гибридных провокационных технологий на запад», - сказал Турчинов.

По его словам, трудностей с оккупированными территориями при введении визового режима возникнуть не должно.

«Я не вижу, чтобы это как-то влияло на оккупированные территории, потому что они и есть оккупированными, независимо от того, какие, скажем так, «визовые технологии» на границе, которую мы контролируем», - сказал секретарь СНБО.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что в случае введения Украиной визового режима с Россией она же сама и пострадает.
ForUm

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