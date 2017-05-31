Представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие при введении визового режима с Россией. Об этом она сказала во время общения с гражданами на телефонной линии.

«Вопрос введения визового режима с Российской Федерацией, действительно, чрезвычайно сложный. МИД будет готов к введению, если будет принято соответствующее политическое решение», - сказала Беца.

Также она отметила, что необходимо будет с учетом определенных факторов «очень взвешенно и сбалансированно подходить к нашей стратегии относительно визового режима с Российской Федерацией».

В частности, представитель МИД отметила, что, в первую очередь, надо учитывать, что в России находятся 3-4 миллиона граждан Украины. Также она подчеркнула, что «надо понимать, что у нас есть территория Крым, временно оккупированная, то есть, как тогда будет действовать въезд на территорию Крыма, если Россия введет зеркальные меры - тоже визовый режим». «Это же все-таки наша территория, мы же не будем въезжать туда по визам», - добавила она, сообщает УНИАН.

«Третий вопрос, также очень важный, - это неконтролируемый участок границы, который существует и по которому Россия продолжает поставлять оружие, наемников и технику на неподконтрольную территорию», - сказала Беца.

«Здесь очень много аспектов, которые надо учесть. Есть также аспект технологический, или технический, имеющий отношение к МИД. Министерство иностранных дел должно быть также, если будет принято соответствующее политическое решение, подготовленным технологически», - подчеркнула она.

Беца напомнила, что Украина в РФ имеет пять дипломатических представительств: посольство, два генконсульства и два консульства.

«И конечно, если вводится визовый режим, нам нужно будет гораздо больше людей, гораздо больше сотрудников, которые будут работать в России, для того, чтобы предоставить визу. Также потребуется и техническая база, и материальная база, нам потребуются дополнительные средства», - пояснила она.

«На самом деле, этот вопрос не столь простой, он имеет очень много составляющих, как политических, юридических, так и технических», - подытожила Беца.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Украина должна проводить очень жесткую визовую политику с Россией.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым изучить риски, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.