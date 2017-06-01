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Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о технической готовности к введению визового режима с РФ, глава Минюста сказал: «Практически, мы готовы абсолютно».

По его словам, если будет политическое решение, то тогда команда Министерства юстиции совместно с Министерством иностранных дел присоединится к работе по подготовке всех необходимых решений, сообщает УНИАН.

Петренко считает, что введение визового режима с РФ является актуальным. И при этом процитировал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, что это решение уже перезрело. Министр объяснил, что непринятие такого решения связано с украинцами, имеющими родственников на территории РФ, поскольку есть предостережение, чтобы «не создать им некомфортных вещей и шанса для преследования со стороны спецслужб РФ».

«Но с точки зрения безопасности, с точки зрения национальной безопасности, с точки зрения ограничения фактически движения на территории Украины агентов, которые массово сюда заезжают под разными предлогами, это было бы правильным решение», - подчеркнул Петренко.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. 

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие при введении визового режима с Россией. 
ForUm

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