Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в деле о хищении средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Как сообщает пресс-служба САП, дело будет рассматривать Соломенский райсуд Киева.

«Собранными материалами установлено, что группа лиц, в состав которой входили должностные лица ГП «Укрэкоресурсы», путем обеспечения победы фиктивных компаний в тендерных процедурах «Капитальный ремонт путем технического переоснащения светильников на основе ламп накаливания на светильники на основе LED-технологий для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения социально-экономических условий», совершили покушение на завладение государственными средствами в сумме 336 009 811,63 грн», - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования к уголовной ответственности привлечены десять человек.

Среди них: директор ГП «Укрэкоресурсы» А. Коваль, два сотрудника предприятия - члены комиссии по проведению конкурсных торгов Р. Кравченко и А. Добриловский,

директор коммунального предприятия «Одессгорсвет» А. Прокопец, бывший работник ОП «Южно-Украинская АЭС» Д. Соколов.

В отношении последнего проводится спецрасследование, так как он находится за пределами страны.

Также материалы досудебного расследования в отношении одного из соучастников по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (пособничество в покушении на завладение чужим имуществом) УК Украины и двух человек по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск.

По выдвинутым обвинением по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 21 января 2016 года было начато уголовное производство по факту покушения на растрату государственных средств в особо крупных размерах. 16 мая НАБУ задержало секретаря комитета по государственным закупкам ГП «Украинские экологические инвестиции». 1 июня в г. Старобельск Луганской области задержали второго подозреваемого.