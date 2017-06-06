также в разделеОбщество
В порту Ростова заявили, что не впустят теплоход «Генерал Ватутин»
ВР взялась за реформирование сферы парковки авто 21
Ремонтники восстановили ЛЭП возле ДФС 8
В УПЦ назвали журналистов глазами общества и пожелали ориентироваться на евангельские истины 13
ЧП в СИЗО Днипра: задержанный по делу 9 мая объявил голодовку 31
Теплоход «Генерал Ватутин» отправил в Ростов новый хозяин 81
Украина вошла в десятку стран с самыми плохими дорогами 36
Украинский круизный лайнер вместо Одессы внезапно взял курс на Ростов 74
Терминалы и банкоматы «ПриватБанка» сегодня будут работать со сбоями 50
Российские офицеры учат боевиков сбивать беспилотники ОБСЕ 30
Новый корпус «Охматдета» заработает к концу года 12
СБУ: Мужчина, стрелявший в волонтера, не имеет отношения к спецслужбе 45
Ремонтники начали работы по восстановлению электроснабжения ДФС 33
ДФС до сих пор остается без электричества 35
В Крыму по тревоге подняли истребители 72
За сутки в АТО ранены четверо военных 28
Спасатели предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды 114
Экс-директора украинской библиотеки в Москве приговорили к 4 годам условно 80

Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении, сообщает пресс-службы прокуратуры города Киева. 

«По согласованию с прокуратурой города Киева 03.06.2017 следственным управлением Главного управления Нацполиции в Киеве сообщено о подозрении мужчине, который 1 июня совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева - Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву», – говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый, который также получил ранения, находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной.

Досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства и мотивы этого преступления, продолжается и находится на контроле прокуратуры города Киева.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя  Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года