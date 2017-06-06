Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении, сообщает пресс-службы прокуратуры города Киева.

«По согласованию с прокуратурой города Киева 03.06.2017 следственным управлением Главного управления Нацполиции в Киеве сообщено о подозрении мужчине, который 1 июня совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева - Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву», – говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый, который также получил ранения, находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной.

Досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства и мотивы этого преступления, продолжается и находится на контроле прокуратуры города Киева.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.