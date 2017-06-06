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Россия не будет платить в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) около трети своего ежегодного взноса.

«Заблокировали перечисление. Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все. Это почти 11 млн евро», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Немецкая волна.

Ранее, 2 июня, о планах сократить взнос в ПАСЕ сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

РФ является одним из основных пяти плательщиков Совета Европы, ее взнос составляет около 30 млн евро.

Напомним, Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за агрессии Москвы в отношении Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах.

После этого РФ в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. В январе глава ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что не рассчитывает на участие российской делегации в работе ассамблеи в 2017 году.
ForUm

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