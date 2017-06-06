Вчера, 5 июня, в результате вражеского обстрела в направлении села Крымское Новоайдарского района из 120-мм минометов получил ранения военнослужащий и повреждены линии газопровода, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Также отмечается, что в селе Трехизбенка зафиксировано попадание в стадион и выбиты стекла в двух жилых домах.

«Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи российско-террористические бандформирования 16 раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения. В частности, по укреплениям наших военнослужащих вблизи города Попасная, пгт Новотошковское и села Новоалександровка Попаснянского района шесть раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия. В направлении сел Крымское, Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района восемь раз применялись пушки калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

В ОВГА подчеркнули, что по позициям украинских защитников вблизи пгт Станица-Луганская района дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате повреждения газопровода 1500 абонентов с Крымского и окружающих населенных пунктов остались без газоснабжения. Сейчас на месте происшествия совместно с военнослужащими работает ремонтная бригада», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.