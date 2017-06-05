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Бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал, блаженнейший Любомир Гузар 5 июня был похоронен в Киеве в крипте в патриаршем соборе Воскресения Христова.

В заупокойной архиерейской литургии приняли участие более 600 священнослужителей из разных епархий Украины, а также из-за рубежа, сообщает УНИАН.

Проститься с блаженнейшим к Патриаршему собору пришли тысячи людей.

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. Он возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, позже передал управление церковью Святославу Шевчуку.
ForUm

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