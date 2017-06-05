В городе Бровары на территории бывшей оптовой базы загорелись склады с пиломатериалами, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«5 июня в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории бывшей оптовой базы в отдельно стоящих двух складских помещениях на площади около 1 тыс. 500 кв. м», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Работы продолжаются.

В свою очередь мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что загорелись склады с пиломатериалами. «Представители ГосЧС ликвидируют пожар, который возник на складах лесо-пиломатериалов… Один ангар сгорел дотла, сейчас огонь удалось локализовать в пределах второго ангара с лесом», - написал он на своей странице в Facebook.