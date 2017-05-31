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Умер глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Ему было 85 лет.

Гузар родился 26 февраля 1933 во Львове. В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. 1958 Любомира Гузара рукоположили в священники для служения в Стемфордской епархии. В ноябре 1996 года владыка Любомир назначен епископом-помощником главы Украинской Греко-Католической Церкви.

26 января 2001 на Чрезвычайном Синоде Епископов УГКЦ он был избран Верховным Архиепископом УГКЦ, а 21 февраля назначен Папой Иоанном Павлом II кардиналом Католической Церкви.

21 августа 2005 года провозглашен перенос резиденции главы УГКЦ со Львова в Киев. 10 февраля на пресс-конференции в Киеве Блаженнейший Любомир сообщил о том, что в этот день Папа Бенедикт XVI принял его отречение от правительства Верховного Архиепископа УГКЦ. Соответствующую просьбу он подал, когда ему исполнилось 75 лет.
ForUm

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