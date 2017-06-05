Сегодня ночью незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли жилые кварталы Красногоровки, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, обстрел города начался в полночь и длился несколько часов. Сегодня утром в 10:15 местные жители обратились в полицию и сообщили о повреждении двух домов по улице Ломоносова.

Отмечается, что осколками повреждены 2 дома, где отдыхали люди. Пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 3 июня незаконные вооруженные формирования обстреляли из 82-миллиметровых минометов школу и жилые дома в Красногоровке, в результате чего была ранена местная жительница.