Солдаты из российской части, якобы уже закончившие службу, выкладывали в соцсети фото с колонной техники, которую транспортировали на границу с Украиной в 2014 году. Там же был и сбивший малайзийский «Боинг» «Бук». Об Этом идет речь в расследовании Bellingcat.
Ранее команда Bellingcat заявила об участии российского 2-го автомобильного батальона 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения (воинская часть 11385) и 147-го автомобильного батальона материального обеспечения в транспортировке «Буков» 53-й зенитно-ракетной бригады в колонне, прибывшей в Миллерово у границы с Украиной 25 июня 2014 года.
По данным расследователей, именно в этой колонне перевозили пуско-заряжающую установку «Бук» с бортовым номером «332». Команда Bellingcat ранее публиковала доказательства того, что именно эта установка «Бук» сбила МН17 17 июля 2014 года.
Слева: Пуско-заряжающая установка «Бук» под номером 232 на трале, прицепленном к грузовику под номером «6902 НН 50», в районе Варваровки 24 июня 2014 года. Справа: Пуско-заряжающая установка «Бук» под номером 232 на трале, прицепленном к грузовику под номером «6902 НН 50», на видео, снятом в районе Алексеевки 24 июня 2014 года / фото: Bellingcat
Авторы расследования пояснили, что в соцсети «ВКонтакте» солдаты-водители из 2-го и 147-го автомобильных батальонов публиковали фотографии, где видны грузовики и тралы с теми же номерными знаками, что и машины, двигавшиеся в колонне, попавшей на видео и фото с 23 по 25 июня 2014 года. На этих фотографиях также видна транспортировка другой военной техники к российско-украинской границе, например, в район станицы Митякинская в Ростовской области.
Один из водителей, Дмитрий З., 24 июня 2014 г опубликовал фотографию своего грузовика и установки «Бук» под номером 232 53-й зенитно-ракетной бригады. Геолокация этой фотографии показала, что она была снята в районе Варваровки на трассе Р-185, на маршруте колонны с «Буками» 23-25 июня 2014 года. На других фотографиях. опубликованных Дмитрием З., видны другие предполагаемые водители грузовиков, перемещавшихся в колонне с «Буками» 23-25 июня 2014 года, сообщает УНИАН.
Один из них, предполагают расследователи, перевез «Бук 332» из поселка Маршала Жукова в район Миллерово.
Bellingcat изучил информацию о водителях грузовиков в колоннах, перевозивших «Буки» в июне и июле 2014 года, в частности грузовика, перевозившего «Бук 332».
Стало известно, что номер этого грузовика — «4267 AH 50», а номер его трала — «XP 4679 50». Команда Bellingcat обнаружила, что в Миллерово примерно в середине июля 2014 года находились грузовики уже упоминавшейся воинской части (в/ч) 11385 и еще одна группа водителей. В сентябре 2014 года в Миллерово находилось несколько грузовиков в/ч 11385, вновь в сопровождении другой группы водителей, хотя некоторые из них присутствовали и в предыдущих группах водителей.
Авторы расследования пришли к выводу, что 69-я отдельная бригада материального обеспечения (в/ч 11385) принимала участие в транспортировке «Буков» на различные участки у российско-украинской границе колоннами, проходившими 23-25 июня и 19-21 июля 2014 года. Военные водители из 1-го автомобильного батальона этой бригады (в/ч 11385-2), базирующегося в Калининце, вели грузовики в колонне «Буков» 23-25 июня 2014 года. Другая группа военных водителей из того же батальона, возможно, принимала участие в транспортировке «Буков» в колонне 19-21 июля 2014 года.
Военный водитель Дмитрий З. перевозил пуско-заряжающую установку «Бук» под номером 232 в колонне 23-25 июня 2014 года. Шесть других военных водителей, запечатленных на фотографиях Дмитрия З., чьи личности удалось установить, также определенно участвовали в транспортировке «Буков» в колонне 23-25 июня 2014 года.
По фотографиям Дмитрия удалось установить личности семерых военных водителей (личность еще одного установить не удалось). По всей вероятности, эти водители принимали участие в транспортировке «Буков» (в том числе «Бука 332») из Курска в Миллерово в колонне, замеченной 23-25 июня 2014 года / Фото: Bellingcat
Нельзя однозначно установить, кто был водителем грузовика под номером «4267 АН 50», перевозившего «Бук 332» в колонне 23-25 июня 2014 года. Несколько военных водителей опубликовали фотографии, на которых виден грузовик под номером «4267 AH 50». Один из них определенно был водителем одного из грузовиков в колонне 23-25 июня 2014 года.
Невозможно сделать вывод о том, какой именно грузовик перевез «Бук 332» на российско-украинскую границу, по всей вероятности, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года, или кто из водителей им управлял. Практически все военные водители, принимавшие участие в транспортировке «Буков» в колонне, замеченной в июне 2014 года, официально закончили военную службу в конце июня или в начале июля 2014 года, хотя по страницам некоторых водителей в социальных сетях не ясно, вернулись ли они домой после окончания срочной службы.
«Водителям из в/ч 11385, находившимся в военном лагере в июле 2014 года, возможно, известна личность водителя грузовика, перевозившего «Бук 332» к российско-украинской границе, так как для этой перевозки наверняка использовался один из грузовиков в/ч 11385, находившихся в военном лагере к востоку от Миллерово», - подчеркивается в расследовании.
На видео колонны военной техники, перевозившей танки в направлении Ростова-на-Дону 28 июля 2014 года, видны несколько грузовиков и тралов, находившихся в колонне 23-25 июля 2014 года или в колонне 19-21 июля 2014 года, перевозивших «Буки». Грузовик с номером «4267 AH 50», перевозивший «Бук 332» 23-25 июня 2014 года, везет в колонне 28 июля 2014 года трал с номером «XP 4679 50», как и в колонне с «Буками» 23-25 июня 2014 года.
Расследователи отправили версию доклада с настоящими именами и незаретушированными фотографиями международной Совместной следственной группе (ССГ), расследующей гибель MH17.
Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации.
По данным Bellingcat, «Бук» на оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.
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