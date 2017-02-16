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Сбивший пассажирский «Боинг» рейса MH17 зенитно-ракетный комплекс «Бук» армии РФ на оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский. Об этом говорится в опубликованном отчете международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, сообщает ЛІГА.net.

По данным расследователей, Дубинский ранее также был участником незаконного вооруженного формирования «ДНР», и был известен по прозвищу «Хмурый».

Эксперты также выяснили, что к транспортировке «Бука» были причастны служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил РФ.

Это, по данным Bellingcat, удалось определить благодаря анализу и изучению фотографий российских военных в соцсетях, сделанных в Ростовской области.

Результаты нового отчета расследователи Bellingcat передали группе следователей JIT, в которую входят представители следственных органов Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации. 
ForUm

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