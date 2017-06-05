По предварительным данным в одной из квартир города Вышгород взорвалась граната РГД, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным главка, в результате взрыва 40-летний местный житель от полученных травм погиб на месте, а ​​женщина в возрасте около 40 лет в тяжелом состоянии доставлена ​​в реанимацию.

«Установлено, что на четвертом этаже многоэтажки, в квартире, которую снимали 40-летний мужчина и его сожительница, взорвалась граната. Специалисты-взрывотехники во время осмотра помещения изъяли запал от РГД. Взрывом повреждены окно, стены и стол на кухне», – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического случая, выясняют, где погибший мужчина взял взрывное устройство.

Напомним, 4 июля, около 23:00 в Вышгороде на улице Мазепы, 5 произошел мощный взрыв в жилом доме.