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Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту по реформированию пенсионной системы, сообщает пресс-служба Министерством социальной политики Украины.

«Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Рон Ван Роденом. Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающем ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», – говорится в сообщении.

В Министерстве социальной политики поблагодарили профессионалов из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.
ForUm

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