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В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение Авдеевки (22 тыс. человек), сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района (1,5 тыс. человек), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В 9:00 4 июня в Главное управление ГосЧС Украины в Донецкой области поступила информация, что при попытке запуска сотрудниками Донецкой фильтровальной станции было установлено, что фильтровальная станция обесточена, в связи с отключением высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская - АКХЗ № 2» на неподконтрольной территории (предварительная причина - повреждение линии электропередач из-за активных боевых действий)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водоснабжения на населению осуществляется почасово по графику из запасов резервуара на территории города. В настоящее время в резервуаре остаток питьевой воды составляет 3000 м куб.

Осуществляется подвоз технической воды населению. Для подвоза технической воды от главного управления привлечена 1 единица техники и 7 человек личного состава; от коммунального предприятия привлечена 1 единица техники и 2 человека.

Предварительно ремонтно-восстановительные работы высоковольтной ЛЭП будут проводиться ООО «ДТЭК высоковольтные электросети» при наличии коридора и гарантии безопасности работников 4 июня.

Подразделения Главного управления находятся в полной оперативной готовности по выполнению задач по назначению в случае срочной необходимости.

Напомним, 4 июня в результате обстрела была снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. 
ForUm

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