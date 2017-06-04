В итальянском Турине из-за давки, возникшей на площади Сан-Карло во время просмотра матча Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал», количество пострадавших возросло до 1 тыс. Двое из пострадавших - в критическом состоянии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Football Italia.

«Более 1000 человек пострадали во время просмотра матча финала Лиги чемпионов прошлой ночью, женщина и четырехлетний ребенок остаются в критическом состоянии», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о более 600 пастрадавших.

Тысячи собравшихся смотрели на установленном на площади гигантском мониторе игру «Ювентуса» с «Реалом». По окончании матча один из футбольных фанатов запустил петарду и закричал, что это бомба. Эти разрывы приняли за взрыв или выстрелы, после чего в толпе началась паника.

Напомним, «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1) в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов.