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В итальянском городе Турин в давке пострадали более 600 болельщиков после окончания матча финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gazzetta Dello Sport.

Отмечается, что инцидент произошел на площади Сан-Карло, где болельщики смотрели матч на большом экране. По словам очевидца, по окончании матча один из футбольных фанатов запустил петарду и закричал, что это бомба.

По другой версии, упали перила лестницы на подземной парковке. Как сообщает итальянская газета, люди испугались грохота и в панике побежали.

Число пострадавших может возрасти, отмечает издание. В критическом состоянии находится семилетний ребенок, также в тяжелом состоянии еще 10 человек.
ForUm

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