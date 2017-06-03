Сегодня, 3 июня, незаконные вооруженные формирования обстреляли из 82-миллиметровых минометов школу и жилые дома в Красногоровке, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения. Так, 3 июня, боевики в течение дня дважды обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие. Одна из мин калибра 82 мм попала во двор крассногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что детей и преподавателей в школе в это время не было. «В том же микрорайоне еще две мины разорвались возле жилого дома. Ранена женщина, местная жительница. На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о разрушении и другие последствия этого теракта против мирных жителей Красногоровки уточняется», – подчеркнули в пресс-центре.

«Таким образом ВВФ ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование Минских договоренностей и стремление к дальнейшему обострении вооруженного конфликта на Донбассе», – сказано в сообщении.

Напомним, 28 мая члены НВФ обстреляли Красногоровку. Зафиксированы прямые попадания в больницу и школу.

В результате обстрела повреждено 29 зданий, ранения и травмы получили восемь местных жителей.