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В результате обстрела Красногоровки утром в воскресенье было повреждено 29 зданий, в том числе школа и больница. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Повреждено: 29 зданий, в том числе одна больница, школа №2», - отметил он.

Также, по его информации, пострадали трое гражданских: две женщины и один мужчина, погибших нет.

Напомним, утром в воскресенье, 28 мая, члены НВФ обстреляли Красногоровку. Зафиксированы прямые попадания в больницу и школу.

По данным главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, ранения и травмы получили восемь местных жителей.

 
ForUm

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