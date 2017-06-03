Департамент киберполиции Национальной полиции Украины предоставил практические рекомендации украинским интернет-провайдерам, как заблокировать доступ к веб-ресурсам, которые в настоящее время запрещены в использовании на территории Украины, без закупки специального технического оборудования, сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

«Сотрудники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них сотрудники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретение техники», – говорится в сообщении.

Киберполиции обращает внимание пользователей, что в последнее время в сети, с использованием приемов агрессивного маркетинга быстро распространяются специализированные браузеры. «Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничения доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным. В дальнейшем, полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению. Кроме того, они таким образом смогут использовать компьютеры пользователей в противоправных действиях», – подчеркнули в киберполиции.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Украина».