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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве одного из фигурантов дела по присвоению 250 миллионов гривен государственного ПАО АБ «Укргазбанк», что создало угрозу его финансовой стабильности, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников в 2015 году подделала письмо от имени одного из руководителей банка. По фальсифицированным документам дельцы завладели частью жилого комплекса в центральной части Киева.

«Благодаря оперативному реагированию СБ Украины на незаконно отчужденное у госбанка имущество был наложен арест. Недвижимость вернется в собственность «Укргазбанка» после соответствующего судебного решения», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что задержанный правоохранителями мужчина был активным участником противоправной сделки. «Злоумышленник в течение длительного времени уклонялся от проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по факту нанесения ущерба государственному банку, и скрывался от следственных органов. Полгода назад он был объявлен в государственный розыск», – подчеркнули в спецслужбе.

«Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в одном из киевских органов  регистрации браков при подаче документов для регистрации. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие. СБ Украины продолжает принимать меры, направленные на защиту финансово-банковской системы Украины, как составной критической инфраструктуры государства», – сказано в сообщении.
ForUm

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