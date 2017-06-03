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Дональд Трамп может воспользоваться своими президентскими полномочиями, чтобы заблокировать дачу показаний бывшим главой ФБР Джеймсом Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы. Об этом заявила советник в Белом доме Келлиан Конуэй.

Трамп должен принять решение, стоит ли ему ссылаться на доктрину о привилегии исполнительной власти. Юридические эксперты предполагают, что это может быть использовано для того, чтобы остановить Коми от дачи показаний. 

Тем не менее, такой маневр, скорее всего, привлечет критику и может быть оспорен в суде, сообщает УНИАН со ссылкой на The Independent.

Напомним, Коми согласился дать публичные показания о расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США. Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Впоследствии в Белом доме заявили, что увольнение Коми с должности директора ФБР не связано с расследованием вмешательства РФ в выборы в США.

Однако в СМИ появилась информация, что Джеймс Коми мог быть уволен президентом США Дональдом Трампом по двум причинам: или нежелание быть лично лояльным Трампу, или же активизация расследования ФБР по факту возможного сговора между членами команды Трампа и Россией.
ForUm

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