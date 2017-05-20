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Экс-глава ФБР Джеймс Коми согласился дать публичные показания о расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США, заявили в сенатском комитете по разведке.

Как ожидается, Коми расскажет о деталях расследования, а также о событиях, приведших к его увольнению, в ходе открытого заседания сената в июне, передает ВВС.

«Я надеюсь, что показания бывшего директора ФБР Коми помогут найти ответы на некоторые вопросы, которые возникли после неожиданного увольнения Коми по решению президента», - сказал сенатор США от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Точная дата слушания в сенате будет определена после 29 мая.

10 мая, на следующий день после увольнения Коми, Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.

Сам Трамп признал, что уволил Коми из-за того, что тот отказывался прекратить расследование ФБР, касающееся возможного сговора между членами его предвыборного штаба и агентами российского государства.
ForUm

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