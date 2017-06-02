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Папа Римский Франциск направил телеграмму главе УГКЦ Святославу Шевчуку с соболезнованиями в связи со смертью Блаженнейшего Любомира Гузара. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Святейшего Престола, сообщает LIGA.net.

«Я помню его служение Христу, несмотря на трудности и гонения против церкви, его плодотворную апостольскую деятельность на благо греко-католиков, потомков семей, которые были вынуждены покинуть Западную Украину, а также усилия, направленные на поиск новых путей диалога и сотрудничества с православными церквями. Выражаю соболезнования семье кардинала и духовенству», - написал Папа.

Он отметил, что служение Гузара способствовало возрождению УГКЦ.

Папа заверил, что возносит молитвы о вечном покое для Гузара, которого он назвал пламенным пастором.

Напомним, 31 мая Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.
ForUm

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