также в разделеОбщество
Осенью в Киеве выступит Sting 10
Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса 34
Дело скандального пранкера направлено в суд 13
Львов сегодня в трауре 12
В МИД объяснили, когда украинцам могут отказать в безвизовом въезде в ЕС 52
Глава района на Киевщине пойдет под суд 18
В офисе компании-разработчика ПО для е-деклараций проводят обыски 14
Дорн отменил концерт в Одессе 50
В Украине переименуют все организации со словом «полиция» 122
Прокуратура взялась за агитаторшу «Запорожской народной республики» 36
Насиров просится на лечение за границу 23
Геращенко предлагает заблокировать все сайты ОРДЛО 47
В «Яндексе» отвергли обвинения в сотрудничестве с ФСБ 125
САП передает в суд «газовое дело» Онищенко 33
29 мая. Картина дня 63
Запорожец, покусавший сотрудника ГАИ, получил 2 года условно 22
За неделю украинские военные уничтожили 16 боевиков 129
В суде над Януковичем объявлен перерыв до 16 июня 35

Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что застреленный во вторник утром в Дарницком районе Киева человек – помощник директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня утром в Киеве на Позняках выстрелом в спину был застрелен помощник директора государственного концерна «Укрспирт» Виктор Панков. В свое время Панков и сам дважды занимал пост главы этой не простой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией «левого» спирта», - отметил он.

По словам Геращенко, полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств.

«Думаю, что одной из ведущих версий подлежащих проверке должна быть версия убийства Панкова, связанная с работой в государственном концерне «Укрспирт», - подытожил он.

Напомним, 30 мая около 8.20 в Дарницком районе Киева неизвестный с автомобиля «Ауди» застрелил мужчину. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле «Ауди» красного цвета. В столице ввели план «Перехват».

По данным СМИ, убитым оказался бывший и.о. директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

210
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года