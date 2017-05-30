Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что застреленный во вторник утром в Дарницком районе Киева человек – помощник директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня утром в Киеве на Позняках выстрелом в спину был застрелен помощник директора государственного концерна «Укрспирт» Виктор Панков. В свое время Панков и сам дважды занимал пост главы этой не простой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией «левого» спирта», - отметил он.

По словам Геращенко, полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств.

«Думаю, что одной из ведущих версий подлежащих проверке должна быть версия убийства Панкова, связанная с работой в государственном концерне «Укрспирт», - подытожил он.

Напомним, 30 мая около 8.20 в Дарницком районе Киева неизвестный с автомобиля «Ауди» застрелил мужчину. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле «Ауди» красного цвета. В столице ввели план «Перехват».

По данным СМИ, убитым оказался бывший и.о. директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков.