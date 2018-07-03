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В Кременчуге выявлен случай дирофиляриоза. К врачам нашего города обратилась жительница Козельщины. Об этом случае Кременчугской газете рассказала главный эпидемиолог города Лариса Коровина.

Козельщанка обратилась в кременчугскую больницу к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазе. После обследования врач обнаружил у нее филяриоз - паразитарное заболевание.

В результате у женщины из глаза был удален червь, размер которого составил около 12 сантиметров. Сколько паразит жил в эти женщины - не известно.

Коровина отмечает, что человек заражается дирофиляриозом при укусе инфицированным комаром. Переносят болезнь комары от инфицированных собак, кошек.

Во время укуса комаром больного животного, происходит заражение насекомого. Чаще всего при инфицировании в организм человека попадает одна личинка.

Дирофиляриоз - это природно-очаговое паразитарное заболевание собак, кошек, диких животных семейств Canidae и Felidae, которое способно передаваться человеку. Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы.

В Италии, Франции, Греции, на Шри-Ланке заболеваемость остается практически на постоянном уровне. А в Испании, Израиле, Японии и Венгрии ежегодно регистрируются спорадические случаи. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриоза в странах, для которых это заболевание не совсем характерно.
ForUm

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