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Суд избрал бывшему директору ООО «Миранда» мера пресечения в виде залога в размере 934,4 тыс. грн и личное обязательство, сообщает пресс-службы прокуратуры Киевской области

В ведомстве напомнили, что бывший директор, получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для НАПК, вопреки договорам через субподрядную организацию, которая имеет признаки фиктивности, перечислил полученные средства на счета общества, которое не является резидентом Украины. При пересчете указанных средств в государственный бюджет Украины не поступили обязательные платежи и сборы на общую сумму почти 1 млн грн.

«Благодаря принципиальной позиции процессуального руководителя сумма залога соответствует стоимости нанесенного ущерба государству. Действия экс-директора квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины. Досудебное расследование продолжается», – сказано в сообщении.

Напомним, 30 мая Нацполиция и ГФС провели обыски в офисе компании «Миранда», которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.
ForUm

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