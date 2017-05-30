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Нацполиция и ГФС проводят обыски в офисе компании «Миранда», которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.

Начиная с 08:00 30 мая обыски продолжаются и в доме экс-владельца компании Юрия Новикова, сообщает DT.UA со ссылкой на его адвоката Сергея Загороднего.

По словам адвоката, правоохранители пытаются изъять электронные носители для проведения экспертиз.

Как известно, Новикова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо ложных сведений в официальную документацию.

«Сторона защиты утверждает, что выводы прокуратуры базируются на предположениях, основанных на ненадлежащих доказательствах, а целью следствия является дискредитация системы электронного декларирования», - сказал Загородний. Он также добавил, что меру пресечения Новикову будет выбирать 31 мая в 15:30 судья Александр Бобровник.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко во время отчета в Верховной Раде заявил о том, что выделенные Данией деньги на создание сайта электронной деклараций были украдены. «Как известно, правительство Дании предоставил средство на создание такой системы организации ПРООН в Украине. Эта организация определила исполнителем работ ООО  «Миранда». Руководитель ООО  «Миранда» Новиков поручил выполнение этих работ преподавателю Киевского политеха, а также его студентам, что они и сделали. И вся эта система была сделана всеми этими лицами. Зная об этом, господин Новиков задумал эти средства присвоить и уклониться от уплаты налогов. Таки образом средства, предоставленные ООО «Миранда» были выведены через фиктивную фирму на счета в Эстонии», - сказал прокурор.
ForUm

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