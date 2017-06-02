Исполняющий обязанности главы правления ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артем Гриненко уволился по собственному желанию. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня я оставил свой пост. Иногда, чтобы открыть следующую дверь надо закрыть предыдущую», - отметил бывший чиновник.

По словам Гриненко, он и его команда открыли новую страницу в сфере обслуживания дорог.

Основателем ГАК «Автомобильные дороги Украины» является государство в лице «Укравтодора». Одной из главных задач компании является выполнение работ по эксплуатационному содержанию автодорог общего пользования государственного и местного значения длиной 170 тыс. км. Компания также выполняет работы по ремонту автомобильных дорог, мостов, других искусственных сооружений и элементов обустройства.

В состав компании входят 33 дочерних предприятия, которые действуют во всех областях Украины.